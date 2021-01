Pusher 25enne preso in via Milano con 200 grammi di hashish

(red.) Durante i controlli del territorio gli agenti delle volanti della questura di Brescia hanno arrestato un 25enne tunisino, trovato in possesso di 200 grammi di hashish suddiviso in due panetti. Lo stupefacente era pronto per essere smerciato nel market dello spaccio locale. La droga era stata nascosta all’interno della sua abitazione in via Milano.

Nel corso della perquisizione all’interno dell’appartamento è stato rinvenuto anche il materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Nell’udienza per direttissima di martedì 19 gennaio l’arresto è stato convalidato dal magistrato.