Brescia, barista arrotonda con il giro di spaccio: arrestata

(red.) Nel tardo pomeriggio dell’altro giorno, martedì 22 dicembre, i carabinieri bresciani del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia sono stati impegnati in un controllo antidroga in una villetta di San Polo, alla periferia della città. Residenti e commercianti, infatti, avevano segnalato che più volte nei pressi e all’interno del bar gestito da una donna ucraina di 49 anni con il marito c’erano dei movimenti sospetti.

E l’altro giorno, quando il marito ha visto arrivare i carabinieri attraverso le telecamere, ha cercato di bloccarli in ogni modo consentendo alla compagna di liberarsi delle decine di grammi di cocaina gettandole nel lavandino. Ma non è stato sufficiente visto che i militari, poi riusciti a entrare nell’abitazione, hanno trovato 50 grammi della polvere bianca.

La donna, incensurata, è stata poi portata in caserma e arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ma vista la sua posizione, si è vista disporre solo l’obbligo di dimora in vista del processo. Al momento della convalida dell’arresto la donna ha confessato al giudice di vivere in un periodo di difficoltà economica a causa della chiusura dei locali e quindi lo spaccio rappresentava un modo per arrotondare.