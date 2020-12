Brescia, bloccato e arrestato mentre rifornisce di cocaina i pusher

(red.) Nelle ore precedenti a martedì 22 dicembre gli agenti della Polizia locale di Brescia sono stati impegnati in un arresto ai danni di un uomo che stava per rifornire alcuni pusher nei pressi della stazione ferroviaria.

L’uomo, un 39enne gambiano, irregolare in Italia e già finito in manette per spaccio di cocaina in passato, si è visto di nuovo mettere i “ferri”. Addosso aveva un sasso di cocaina da 25 grammi che sarebbe stato poi tagliato e diviso tra gli spacciatori. Al rifornitore sono stati anche sequestrati due cellulari.