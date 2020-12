(red.) Un quarantenne è stato arrestato per droga dalla pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Chiari: impegnata nel servizio di vigilanza stradale lungo il tratto dell’autostrada A35. Nel comune di Bariano (Bg) è stata intercettata un’Opel Astra che si spostava di corsia e rallentava repentinamente, destando così sospetti. A bordo si trovavano il conducente già pregiudicato e una giovane donna come passeggero. Durante il controllo del veicolo, gli agenti sentivano un forte odore di cannabinoidi, il che faceva presumere che all’interno della macchina vi fosse della droga. In effetti, abilmente nascosto nella copertura in pelle della leva del cambio, è stato scoperto un involucro di medie dimensioni contenente circa 200 grammi di hashish confezionati in un pacco sigillato e sottovuoto, che è stato sequestrato. L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giudice l’ha condannato a 8 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 1.000 euro.

Nella settimana dal 7 al 13 dicembre 2020 la Polizia Stradale di Brescia ha messo in campo 128 pattuglie di vigilanza stradale, di cui 64 in autostrada e 64 sulla viabilità ordinaria, che hanno controllato 908 veicoli e 986 persone.

998 sono state le infrazioni complessivamente elevate con 1408 punti decurtati; le patenti ritirate sono state 8, le carte di circolazione 10, sono stati effettuati 2 sequestri di veicoli e 3 fermi amministrativi. Inoltre sono state contestate 31 violazioni per eccesso di velocità e 18 violazioni per velocità pericolosa, 33 violazioni per l’uso del telefonino alla guida e 33 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza. L’attività infortunistica complessiva è stata di 26 incidenti di cui 14 con feriti.