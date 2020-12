Sirmione, quattro giovani pusher e hashish in casa: tutti arrestati

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 5 dicembre quattro giovani bresciani sono finiti nei guai a Sirmione, sul lago di Garda, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione locale si sono presentati nell’abitazione in cui erano presenti i quattro 20enni. E all’interno è stato subito evidente l’odore di hashish.

Per questo motivo i militari hanno perquisito ogni ragazzo e anche l’appartamento trovando, sotto un divano, un panetto da un etto di hashish e altri 30 grammi già divisi in dosi. Sono stati tutti arrestati e portati nelle loro case e costretti ai domiciliari. In seguito sono stati portati in tribunale per la direttissima con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso. Per tutti i quattro è arrivata la convalida e l’obbligo di firma in attesa del processo.