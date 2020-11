Gardone Vt, disoccupato coltiva marijuana in casa: arrestato

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 20 novembre, una pattuglia degli agenti della Polizia locale di Gardone Valtrompia, nel bresciano, ha raggiunto un’abitazione in paese dopo aver notato un continuo via vai sospetto. E così hanno trovato una vera e propria coltivazione di marijuana a disposizione di un 50enne che poi rivendeva la droga ai clienti. Per questo motivo l’uomo è stato arrestato.

Quell’attività illegale era l’unico lavoro per l’uomo, disoccupato e già finito due volte in manette in passato per spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti. All’interno dell’abitazione c’era una serra con tanto di lampade, ventole e vasi, piante che si stava essiccando e altre dodici in fase di coltivazione all’interno di una vasca.

C’erano anche otto grossi vasi in base al tipo di sostanza e in tre di questi c’erano 150 grammi di marijuana essiccata. Ma non mancavano anche hashish (5 grammi), un bilancino elettronico, diverse banconote da 50 euro e materiale per la coltivazione. Dopo essersi visto mettere le manette è in attesa della convalida.