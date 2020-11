Cividate Camuno, arrestato pusher. Conosciuto anche il cliente

(red.) L’altro giorno, giovedì 12 novembre, i carabinieri bresciani della stazione di Breno hanno compiuto un altro arresto nell’ambito dell’attività condotta anche per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in manette è stato un 39enne residente a Cividate Camuno e pregiudicato. Tra l’altro già all’inizio del 2020 era stato arrestato per lo stesso motivo.

I militari in pattuglia nel centro storico si sono imbattuti in un operaio 40enne che aveva appena prelevato del denaro da uno sportello bancomat per poi consegnarlo allo spacciatore in cambio di tre dosi di cocaina. E anche il 40enne non era nuovo come cliente dello spaccio.

Infatti, la sua posizione era emersa anche lo scorso ottobre nel momento in cui i carabinieri, arrestando un pusher, avevano scoperto che il cliente in dieci anni aveva dato fino a 140 mila euro per comprare le dosi. E per quanto emerso l’altro giorno, l’operaio 40enne è stato segnalato alla prefettura, mentre lo spacciatore 39enne è finito ai domiciliari dopo l’arresto e la convalida.