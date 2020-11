Paratico, scacciacani e marijuana: 16enne denunciato

(red.) E’ un piccolo criminale quello che i carabinieri bresciani del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Chiari hanno fermato a Paratico nelle ore precedenti a venerdì 13 novembre. E’ successo nella frazione di Vanzago dove i militari sono intervenuti per fermare un gruppo di ragazzini che, in sfregio alle regole sanitarie, stavano giocando a basket. Alla vista dei militari, sono riusciti a scappare, ma due di loro sono stati poi riconosciuti in un secondo momento.

E tra loro c’era un 16enne di Paratico con in tasca una pistola scacciacani che sembrava vera. Subito dopo le forze dell’ordine hanno anche voluto perquisire la sua abitazione trovando cinque piante di marijuana e tutte sequestrate. Il giovane è stato quindi denunciato per possesso ingiustificato di armi e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli altri tre amici, tutti identificati, sono stati sanzionati con 400 euro ciascuno per non aver rispettato le ultime disposizioni sanitarie.