Odolo, in casa cani, gatti e mezzo chilo di “erba”. Due arrestati

(red.) Nelle ore precedenti a mercoledì 11 novembre due conviventi sono finiti nei guai a Odolo, in Valsabbia, nel bresciano, per motivi connessi alla detenzione di sostanze stupefacenti. E tra l’altro è accaduto tutto per caso, visto che i carabinieri della compagnia di Salò erano solo impegnati nel notificare un atto.

Nel momento in cui hanno appreso che il loro destinatario si era trasferito, hanno raggiunto l’altra abitazione dove c’era una 53enne con precedenti per spaccio e il convivente 33enne di Preseglie, cercato dai militari.

All’interno della casa dei due nullafacenti c’erano diversi cani e gatti, ma anche oltre mezzo chilo di marijuana in tutta l’abitazione. Per questo motivo i due sono stati arrestati e sottoposti al processo per direttissima. Per entrambi l’arresto è stato convalidato, con il 33enne rimesso in libertà e la donna ai domiciliari.