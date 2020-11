Brescia, pusher con il reddito di cittadinanza arrestato dalla Finanza

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 7 novembre un uomo di 55 anni di origine senegalese, ma residente da anni in Italia, con regolare permesso di soggiorno e incensurato, è incappato nelle manette della Guardia di Finanza. Due sono i motivi: spacciava cocaina e in più incassava il reddito di cittadinanza. Il pusher è stato sorpreso mentre, a bordo della propria auto, attendeva i clienti nel piazzale della stazione di servizio in via Chiusure a Brescia, in città. Di sera, una pattuglia delle Fiamme Gialle che circolava in zona e insospettita da quella vettura ferma, ha voluto fare una verifica.

Il conducente si è subito mostrato agitato e infatti al momento della perquisizione a bordo sono state trovate 28 dosi di cocaina per un totale di 19 grammi nascoste tra il cappello che l’uomo indossava, in un borsello e anche in un cuscino sul quale l’uomo era seduto alla guida. A quel punto la perquisizione si è estesa anche alla sua abitazione di Palazzolo, dove vive con la compagna, trovando altri 21 grammi di polvere bianca, due bilancini di precisione, materiale per confezionare la droga e 570 euro in contanti.

E nel momento in cui sono state effettuate nuove verifiche sul conto dell’uomo, si è scoperto che dal maggio del 2019 percepiva il reddito di cittadinanza incassando in totale fino a 10.810 euro. Per questo motivo l’Inps è stata avvisata per interrompere l’erogazione del sostegno economico e provvedere al recupero della somma già pagata nel corso dei mesi. L’uomo è stato arrestato e rimesso in libertà, ma con il divieto di dimora a Brescia.