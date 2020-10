Calcinato, non solo gioielli rubati. Nel casolare 15 chili di marijuana

(red.) I guai ne alimentano altri per un 33enne albanese che nei giorni precedenti a venerdì 30 ottobre a Calcinato, nella bassa bresciana, era stato denunciato con l’accusa di ricettazione. Infatti, all’interno di un casolare dismesso in via Santo Stefano era stata trovata una federa di un cuscino piena di argenteria rubata nei vari colpi.

Gli stessi militari che hanno perquisito quella struttura hanno però scoperto anche altro. C’erano addirittura 15 chili di marijuana essiccati in una vera e propria piantagione intorno a quella cascina. E per questo motivo il giovane rischia di vedersi aggravata la propria posizione indiziaria.