Brescia, colleziona venti arresti per spaccio. Si costituisce alla Polizia

(red.) Era “stanco” al pensiero di dover trovare sempre nuovi nascondigli per non farsi beccare dagli agenti della Polizia locale di Brescia. Lui, un 45enne marocchino, sul quale dallo scorso agosto pendeva l’ennesimo – il diciannovesimo – ordine di carcerazione per spaccio di sostanze stupefacenti.

Per questo motivo lui stesso ha deciso di raggiungere il comando di via Donegani dove gli agenti lo hanno riconosciuto e così si è costituito. Prima è stato condotto nella cella di sicurezza e poi nel carcere di Canton Mombello.