Verolavecchia, operaio “generoso” arrotonda con lo spaccio: in manette

(red.) Ufficialmente era solo un operaio dipendente di un’azienda metalmeccanica di Verolavecchia, nella bassa bresciana. Ma i diversi clienti ai quali l’uomo offriva spesso nei bar della zona, puntando persino non su semplici aperitivi, bensì aprendo delle bottiglie, si erano preoccupati per il rischio che l’uomo, con moglie e figli a carico, stesse gettando al vento il suo denaro. Ma i carabinieri che hanno indagato hanno poi compreso per quale motivo il 58enne fosse in grado di spendere quei soldi.

Da una parte lavorava come operaio, ma la sera arrotondava il proprio stipendio vendendo sostanze stupefacenti. I militari della stazione di Verolanuova si erano appuntati quel nome già dalla scorsa estate e così avevano iniziato a frequentare, in borghese, quei locali dove si diceva che l’uomo offrisse a tutti. E in effetti è stato scoperto un vasto giro di spaccio di cocaina a vari clienti della bassa bresciana che riuscivano a mettersi in contatto con lui via telefono, fissando gli appuntamenti nei locali tra Verolavecchia e Verolanuova.

Il fatto anche che avesse auto di lusso e abiti alla moda ha insospettito ancora di più. Per questo motivo giovedì 22 ottobre i carabinieri sono entrati in azione perquisendo la sua casa dove c’erano 50 grammi di cocaina e più di 5 mila euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per tagliare e confezionare le dosi.