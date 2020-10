Brescia, pusher con l’eroina arrestato dai Cc in via Milano

(red.) Nei giorni precedenti a martedì 20 ottobre i carabinieri della compagnia di Brescia impegnati nei consueti controlli in città hanno fermato e arrestato un tunisino. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine a causa dei traffici e dello spaccio di sostanze stupefacenti, mentre si trovava a bordo di un’auto in via Milano ha notato una pattuglia dei militari.

A quel punto gli stessi operatori lo hanno riconosciuto e lui ha gettato qualcosa dal finestrino del veicolo. Erano dosi di eroina di cui si era liberato tentando poi la fuga. Ma è stato bloccato e perquisito, prima addosso e poi in casa, portando a far emergere 500 grammi di eroina e armi dalla dubbia provenienza.