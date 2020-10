Darfo, sorpreso dal lockdown trasforma casa nella base dello spaccio

(red.) Nelle ore precedenti a mercoledì 7 ottobre i carabinieri bresciani della compagnia di Breno sono stati impegnati nell’arresto di un giovane spacciatore a Darfo Boario Terme, in Valcamonica. Il 28enne albanese finito nei guai aveva raggiunto l’Italia e Darfo ai primi di marzo, partendo dall’Olanda, poco prima che arrivasse il lockdown. E nel frattempo, visto il periodo di serrata totale, con l’aiuto di alcuni connazionali era riuscito a trovare un appartamento.

Peccato che quel posto non fosse solo un luogo dove dormire e stabilirsi, ma anche punto di riferimento per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo che alcuni cittadini vicini di casa avevano segnalato il continuo via vai, i carabinieri hanno perquisito l’appartamento dove in quel momento il giovane era con una ragazza del posto.

All’interno c’erano 60 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi, tutto nascosto in un mobile in salotto. Il pusher 28enne è finito in manette e dopo la convalida si è visto disporre i domiciliari.