Gavardo, cinque pusher nei guai: per un anno cocaina a decine di clienti

(red.) Era l’agosto del 2019 quando un pusher magrebino di 42 anni venne arrestato dopo essere stato sorpreso a spacciare droga nei dintorni del cimitero di Gavardo, nel bresciano. In quell’occasione l’uomo era stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina e di 2.800 euro in contanti in casa. Dopo quell’operazione, i carabinieri della stessa stazione valsabbina hanno indagato per oltre un anno arrivando fino allo scorso fine settimana, tra sabato 3 e domenica 4 ottobre. I militari, attraverso vari appostamenti e pedinamenti, hanno ricostruito una rete di spaccio che vedeva come fornitori cinque pusher e oltre 40 clienti, tutti dai 20 ai 60 anni, operai ma anche professionisti.

Provenivano da ogni parte della Valsabbia, da Salò e dalla Valtenesi per raggiungere Villanuova sul Clisi, Roé Volciano e Gavardo e dove avvenivano gli scambi. Così sono stati accertati più di mille episodi di spaccio di cocaina, ma anche hashish, per un fatturato di 50 mila euro all’anno. I cinque spacciatori, tutti marocchini dai 38 ai 53 anni, sono stati arrestati dopo che i militari hanno anche perquisito le loro case trovando altri 30 grammi di cocaina.

E si è scoperto che i clienti facevano letteralmente il giro dei pusher alla ricerca di rapide disponibilità. I 42 clienti consumatori sono invece stati segnalati alla prefettura di Brescia, mentre uno di loro, un 44enne bresciano, è accusato di favoreggiamento dopo aver fornito delle informazioni sbagliate agli inquirenti.