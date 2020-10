Beccalossi: “Brescia sempre crocevia dello spaccio di droga”

(red.) “L’ennesima operazione antidroga su vasta scala conferma il triste primato di Brescia, vero crocevia dello spaccio per il nord Italia. Abbiamo ormai perso il conto degli arresti effettuati dalle forze dell’ordine, che quasi sempre coinvolgono criminali stranieri. Inutile girarci intorno: serve un giro di vite in tema di espulsioni e soprattutto di certezza della pena per questi reati”.

Questo ha dichiarato Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale, commentando i risultati del blitz coordinato martedì mattina dalla Polizia di Brescia, che ha portato all’arresto di 12 persone, 9 di origine marocchina, due di origine albanese e una italiana.

“Alle donne e agli uomini della Polizia di Brescia e al questore Leopoldo Laricchia –conclude Viviana Beccalossi- va ancora una volta il ringraziamento per il lavoro svolto. Con l’auspicio che adesso la giustizia imponga le pene più severe possibili a questi mercanti di morte che continuano a dominare il territorio bresciano”.