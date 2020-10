Carpenedolo, coltiva e spaccia marijuana da casa: in manette

(red.) Quelle piante di canapa coltivate in uno spazio verde comunale davanti a un appartamento a Carpenedolo, nella bassa bresciana, hanno indotto un residente a segnalare il fatto ai carabinieri. E questi hanno iniziato a seguire i movimenti verso quell’abitazione fino all’altro giorno, mercoledì 30 settembre, quando hanno atteso all’esterno della casa e visto due individui che stavano uscendo con qualcosa in tasca.

Così si è scoperto che in quella casa c’era un 37enne, già arrestato in passato per spaccio di sostanze stupefacenti e che evidentemente non aveva perso il vizio. I militari perquisendo la sua abitazione hanno trovato un frigorifero spento e all’interno 200 grammi di marijuana da spacciare. Anche i clienti del pusher sono stati decisivi nel momento in cui hanno confermato ai carabinieri da chi prendevano la droga. Il pusher e coltivatore dopo l’arresto ha incassato i domiciliari in attesa del processo.