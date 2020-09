Lumezzane, coppia di pusher in manette. Ultimo cliente un professionista

(red.) La coppia “stupefacente” poteva contare su un numero di clienti talmente alto che a ognuno di loro veniva chiesto di attendere il proprio turno al bar vicino o in coda all’ufficio postale. Domenica sera 27 settembre per una coppia residente a Lumezzane, nel bresciano, quella è stata l’ultima volta in cui ha potuto consegnare una dose di cocaina. Tra l’altro, a un professionista insospettabile in giacca e cravatta che aveva raggiunto la casa dei pusher in auto e lasciando la famiglia a bordo mentre si occupava dei propri affari.

La coppia, lui 54enne pugliese e lei 43enne bresciana, da tempo veniva monitorata dai carabinieri attraverso una serie di appostamenti. Entrambi pregiudicati per vicende connesse allo spaccio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gardone Valtrompia con quelli della stazione di Lumezzane hanno raggiunto l’abitazione e proceduto con la perquisizione.

All’interno c’erano 120 grammi di cocaina già divisi in dosi per essere spacciata, 41 mila euro in contanti considerati frutto dell’attività illecita, ma anche quattro auto del valore totale di 150 mila euro, tutte sequestrate, pare comprate grazie all’incasso illecito. Nel mirino anche un cellulare usato per gli ordini e un’agenda. I due coniugi dopo l’arresto sono stati condotti l’uno nel carcere di Canton Mombello a Brescia e l’altra in quello di Verziano.