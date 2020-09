Brescia, spaccio tra stazione e via Valcamonica. 11° arresto per 23enne

(red.) Non voleva proprio abbandonare la stazione ferroviaria di Brescia dove conduceva i suoi traffici di sostanze stupefacenti. Si parla del cittadino gambiano di 23 anni che, dopo essere stato arrestato lo scorso giovedì 10 settembre nel momento in cui era a bordo di un’auto condotta da una donna italiana nell’inseguimento verso Sarezzo e con il possesso di alcuni grammi di hashish, è finito in manette per l’undicesima volta dallo scorso 2018.

L’altra mattina, lunedì 14 settembre, si è visto presentare gli agenti della Polizia locale di Brescia che gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo non aver rispettato il divieto di dimora a Brescia. Ieri, martedì, lo stesso destino ha raggiunto anche un 41enne del Burundi e finito in manette.

Proprio lui, insieme al 23enne, sfruttavano la stazione di giorno e il piazzale di via Vallecamonica di notte per spacciare droga. Entrambi finiti in carcere alla fine di luglio e rimessi in libertà, nelle ore precedenti a mercoledì 15 sono di nuovo tornati dietro le sbarre.