Esine, cerca di disfarsi della cocaina. Arrestato pusher recidivo

(red.) Aveva incassato il divieto di farsi vedere a Darfo Boario Terme dopo essere stato sorpreso a spacciare e quindi finendo in manette. Ora il suo curriculum da pusher si allunga anche a Esine, sempre in Valcamonica, nel bresciano. Qui l’altro pomeriggio, mercoledì 2 settembre, un 26enne tunisino che ha notato avvicinarsi i carabinieri ha cercato di disfarsi di quanto aveva in una tasca.

A quel punto ha cercato di fuggire, ma inutilmente, mentre i militari hanno recuperato 31 dosi di cocaina in un calzino per un totale di circa 20 grammi. Il giovane spacciatore, prima di essere sorpreso, era con un giovane cliente che da lui aveva appena comprato alcune dosi. Per lui, dopo lo scorso giugno, è scattato il secondo arresto con la convalida da parte del giudice.