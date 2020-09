Bagnolo Mella, si libera della cocaina. Arrestato, rischia espulsione

(red.) Nei giorni precedenti a venerdì 4 settembre un uomo di 44 anni di origine marocchina, ma residente da tempo in Italia, anche se disoccupato e senza fissa dimora, è stato arrestato a Bagnolo Mella, nella bassa bresciana, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo si trovava in via Roma, in paese, ma nel momento in cui ha notato una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Verolanuova per il consueto monitoraggio, ha allungato il passo.

Un’azione che ha destato sospetti nei militari che subito dopo lo hanno bloccato dopo averlo inseguito e notando che il nordafricano si era liberato di qualcosa finito a terra. Erano 21 dosi di cocaina che hanno portato all’immediato arresto dell’uomo.

Oltre ai 10 grammi di droga presenti nelle dosi, addosso l’uomo aveva anche 550 euro in contanti ritenuti proventi dell’attività di spaccio. Dopo le manette, ieri, giovedì, il 44enne è stato condotto in tribunale per l’udienza direttissima durante la quale ha patteggiato un anno e ricevuto una condanna a pagare 2 mila euro di multa. Poi è stato rimesso in libertà, ma rischia di essere espulso dall’Italia.