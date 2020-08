Urago Mella, 8 chili di eroina nel furgone. Marito e moglie in arresto

(red.) La settimana precedente a lunedì 10 agosto, lo scorso giovedì 6, i carabinieri della compagnia di Brescia sono stati impegnati in un’operazione ai danni di una coppia residente a Urago Mella, alle porte della città. E i militari sono andati a segno, visto che hanno sequestrato ai due coniugi circa 8 chili di eroina purissima. Tutto era partito da alcune segnalazioni dei vicini di casa, residenti in via della Chiesa, per i continui e sospetti movimenti verso quell’abitazione.

A quel punto i carabinieri hanno tenuto controllata quella coppia registrando ogni movimento e per poi entrare in azione giovedì sera quando i due stavano rientrando a casa. Nei loro confronti – la donna un’italiana di 42 anni e l’uomo un tunisino anche lui 42enne ed entrambi con precedenti – è scattata la perquisizione tra l’auto e l’appartamento.

Ma sono state trovate anche le chiavi di un furgone che era parcheggiato davanti al palazzo. Controllato anche questo, all’interno c’era l’ingente quantità di eroina che alla coppia, dopo i trattamenti e il taglio, avrebbe fruttato fino a 800 mila euro. I due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.