Brescia, spaccia ai clienti dietro la stazione. Arrestato 37enne

(red.) L’altro pomeriggio, giovedì 6 agosto, gli agenti della Polizia Locale di Brescia sono stati impegnati in un nuovo ed ennesimo intervento antidroga nei pressi della stazione ferroviaria. In via Sostegno, alle spalle dello scalo, all’interno di un’area verde vicino a via Sardegna e via Malta, gli operatori hanno notato un piccolo assembramento di tossicodipendenti. Così lo hanno raggiunto verificando che a spacciare era un pachistano di 37 anni che aveva addosso circa venti grammi tra cocaina, eroina e marijuana.

Per questo motivo, alla luce anche dei precedenti per droga che in un’occasione lo avevano fatto finire nei guai per il possesso di un chilo di eroina, è stato arrestato. Ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del comando di via Donegani e ieri mattina, venerdì 7, è stato sottoposto alla direttissima con la convalida dell’arresto e il divieto di dimora tra Brescia e provincia in attesa del processo.