Brescia, spaccia hashish a due minorenni: in arresto e in carcere

(red.) E’ il quarto arresto scattato nell’arco di poche ore nella zona sensibile della stazione ferroviaria di Brescia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Polizia Locale l’altro pomeriggio, giovedì 16 luglio, stavano svolgendo i consueti controlli quando si sono imbattuti, in via Solferino, in una scena vista più volte. Un uomo che stava consegnando del materiale sospetto a due clienti, poi scoperti essere due minorenni giunti a Brescia con l’autobus da Mairano, nella bassa.

I due, di 15 e 16 anni, erano partiti proprio dalla Bassa per cercare un’occasione di sballo e hanno acquistato dell’hashish dal pusher in cambio di 25 euro. Ma il loro spacciatore, un gambiano di 34 anni clandestino e con vari precedenti, è stato sorpreso e perquisito subito dopo lo scambio, mentre i suoi clienti sono stati fermati mentre raggiungevano l’autobus per tornare a casa.

Al momento della perquisizione, l’africano ha cercato di nascondere altri tre grammi di hashish che aveva con sé, oltre al denaro appena incassato dai due minori e altri 10 euro. Per lui sono scattate le manette, il trasferimento al comando di via Donegani e, dopo la convalida dell’arresto, si sono aperte le porte del carcere.