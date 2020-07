Brescia, spaccia hashish tra stazione e via Solferino: arrestato

(red.) Dopo l’arresto di due nigeriani, mercoledì 15 luglio è finito nei guai anche un 22enne senegalese a Brescia e sempre per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, nullafacente senza fissa dimora e pregiudicato, è stato notato proprio mercoledì, nel tardo pomeriggio, mentre si muoveva in bicicletta nella zona della stazione ferroviaria e poi spesso nella vicina via Solferino, nei pressi di un kebab.

Gli agenti della Polizia Locale lo hanno quindi fermato e arrestato, non senza difficoltà e mentre l’uomo cedeva una dose a un cliente. Tanto che lo stesso giovane pusher ha poi cercato di nascondere i 6 grammi di hashish che aveva con sé tra i sedili dell’auto delle forze dell’ordine. Ieri, giovedì 16 luglio, per il 22enne è stato il giorno del rito per direttissima con il rinvio del processo, ma anche il divieto di dimora su tutto il territorio comunale di Brescia.