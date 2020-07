Desenzano, fidanzati in manette per spaccio di droga

(red.) Una coppia dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti è finita in manette nelle ore precedenti a venerdì 3 luglio a Desenzano del Garda, nel bresciano. I due fidanzati, lui un rumeno di 29 anni e la compagna 31enne del Paraguay, si muovevano in centro storico per raggiungere i clienti e vendere cocaina e marijuana in cambio di denaro. Ma i loro movimenti sono stati ricostruiti dai carabinieri che li hanno fermati.

I militari hanno scoperto che la fonte degli spacci era la loro abitazione, poi perquisita. All’interno c’erano 20 grammi di polvere bianca, altri 10 di marijuana, un bilancino di precisione e 2.400 euro in contanti considerati provento dello spaccio. Ma c’erano anche materiali per confezionare la droga. I due fidanzati sono stati arrestati e si sono visti convalidare il fermo.