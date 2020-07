Gardone Vt, piazza migliaia di dosi di cocaina: pusher nei guai

(red.) Nei giorni precedenti a mercoledì 1 luglio gli agenti bresciani della Polizia Locale di Gardone Valtrompia hanno fermato uno spacciatore che nell’arco di due anni avrebbe piazzato fino a 1.300 dosi di cocaina in valle. Il fermo è scattato nel momento in cui il pusher, alla vista degli operatori, aveva cercato di fuggire disfandosi di un pacchetto che aveva gettato nel fiume Mella. L’uomo, con precedenti proprio per spaccio, è ora a disposizione della questura di Brescia in vista di valutare la sua permanenza in Italia.

Le forze dell’ordine, ricostruendo la sua attività stupefacente, hanno accertato che il pusher piazzava dosi di polvere bianca anche ai minorenni. L’attività aveva portato anche a fermare un’altra persona, clandestina, denunciata a piede libero. Dopo il sequestro della droga nei confronti dell’immigrato, si stanno cercando altri soggetti che potrebbero aver collaborato con lui.