Esine, è ai domiciliari ma continua a spacciare. Va in carcere

(red.) Nelle ore precedenti a venerdì 26 giugno un 26enne marocchino residente a Esine, in Valcamonica, nel bresciano, è stato condotto nel carcere di Canton Mombello a Brescia dopo aver violato più volte le disposizioni connesse agli arresti domiciliari ai quali era sottoposto. Lo scorso mese di maggio era stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Breno che a bordo della sua auto, durante un controllo, avevano trovato 300 grammi di cocaina.

Droga che il giovane aveva cercato di nascondere in un marsupio e poi gettato fuori dal finestrino. Posto in detenzione casalinga, in queste settimane ha continuato a ricevere clienti ai quali vendere droga. Le segnalazioni del continuo via vai hanno portato i carabinieri, su richiesta della procura e autorizzata dal giudice, a spedire il giovane dietro le sbarre.