Capo di Ponte, spaccia cocaina da casa: arrestato 35enne

(red.) L’altro giorno, lunedì 15 giugno, un uomo di 35 anni residente a Capo di Ponte, in Valcamonica, nel bresciano, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno tenuto controllato il pusher nel momento in cui avevano ricevuto segnalazioni di continui scambi nel corso dei fine settimana e per una pratica che si sarebbe svolta da mesi.

In effetti i carabinieri hanno ricostruito l’attività di spaccio portata avanti dallo scorso novembre 2019 fino ad aprile 2020. E si fa riferimento a circa cinquanta episodi ogni settimana e verso una trentina di clienti.

Nello scorso periodo i militari hanno così tenuto controllata l’abitazione del pregiudicato, con precedenti di droga, fermando due giovani che erano appena usciti dal suo appartamento. Entrambi con la cocaina, hanno indotto i militari a muoversi e hanno notificato al pusher gli arresti domiciliari. E’ stato ricostruito che quell’attività veniva svolta anche nel corso del lockdown.