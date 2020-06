Darfo, beccato sempre con la cocaina. Dai domiciliari al carcere

(red.) Più che recidivo nella detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle ore precedenti a giovedì 11 giugno i carabinieri bresciani della stazione di Darfo Boario Terme hanno arrestato un 57enne residente nel paese camuno. L’uomo da circa un anno si trovava agli arresti domiciliari sempre per motivi connessi alla droga.

Alla fine di maggio, mentre tornava a casa con la convivente dopo una visita dal medico autorizzata, per lui e la donna erano scattate le manette da parte del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Breno nel momento in cui nella loro auto era stato trovato un etto di cocaina.

L’arresto aveva portato il 57enne a scontare i domiciliari, ma intanto la Corte d’Appello di Brescia ha revocato quella misura. Per questo motivo i militari avevano raggiunto l’abitazione dell’uomo notificando il trasferimento in carcere e trovando altri 10 grammi di polvere bianca. Per lui si sono quindi aperte le porte di Canton Mombello.