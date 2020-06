Con la cocaina nel borsello, arrestato a Mompiano

(red.) Nel pomeriggio del primo Giugno, alle 16 circa, i poliziotti della Squadra Mobile di Brescia, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, hanno fermato un uomo a bordo di una Renault nei pressi del Quartiere Mompiano. Il cittadino, italiano, che si trovava in uno stato di particolare agitazione, ha subito ammesso di avere nel suo borsello dello stupefacente. Nello specifico, sono stati ritrovati circa 50 grammi di cocaina, pressati in un unico blocco avvolto nel cellophane.

Conseguentemente, non essendo verosimile la scusa dell’uso personale fornita dall’individuo, i poliziotti si sono recati presso la sua abitazione, dove, a seguito di perquisizione, sono state ritrovate ulteriori dosi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, bustine termosaldate per il confezionamento ed altre sostanze da taglio. Inoltre, è stato rinvenuto e sequestrato un block notes, con all’interno alcuni appunti riconducibili al resoconto dell’attività di spaccio effettuata dal pusher.

Per questo motivo, C.E., di 45 anni, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il 3 giugno, a seguito del rito direttissimo, è stato convalidato l’arresto e nei confronti di C.E. è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.