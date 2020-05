Caino, vende e fa consumare droga nella sua casa: arrestato

(red.) Nelle settimane precedenti a mercoledì 27 maggio diversi cittadini avevano segnalato, in pieno lockdown, un continuo via vai sospetto verso un appartamento di Caino, in Valtrompia, nel bresciano. Notizie che hanno raggiunto anche i carabinieri della stazione di Nave, messi al lavoro in abiti borghesi per capire cosa stesse succedendo. E hanno notato movimenti continui di giovani, anche minori. Così si è risaliti a un 20enne del paese che vendeva le sostanze stupefacenti ai clienti, ma consentiva loro anche di consumare all’interno del proprio appartamento.

A quel punto i militari hanno atteso che sul posto arrivasse un nuovo cliente e così hanno fatto irruzione. All’interno c’erano 160 grammi di hashish, 72 di marijuana, 240 euro considerati provento dell’attività di spaccio e un bilancino di precisione. Il 20enne è stato arrestato, un minore che collaborava con lui è stato denunciato alla procura dei minori e altri tre segnalati alla prefettura come consumatori. Il giudice nel rito per direttissima ha convalidato l’arresto del pusher.