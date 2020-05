Sarezzo, usano la ciclabile per spacciare: due arrestati

(red.) Nel corso del fine settimana tra sabato 23 e domenica 24 maggio i carabinieri bresciani della compagnia di Gardone Valtrompia e della stazione di Villa Carcina sono stati impegnati in un servizio antidroga lungo la pista ciclabile della valle. Non è un mistero, infatti, che quel percorso appartato rispetto al centro abitato sia un luogo frequentato anche da spacciatori.

Spesso i cittadini hanno lanciato delle segnalazioni e avvisato le forze dell’ordine degli episodi di spaccio e così i militari hanno raggiunto la pista nella zona di Sarezzo. Qui hanno sorpreso due marocchini di 22 e 29 anni che avevano nascosto la droga tra i cespugli.

I carabinieri hanno proceduto con il loro arresto e anche trovato sei dosi di cocaina pronte per essere vendute ai clienti. Nel giudizio per direttissima a carico dei due è stato convalidato l’arresto e per entrambi anche il divieto di farsi vedere nel bresciano.