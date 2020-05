Malonno, centauro scappa e si fa inseguire. Aveva cocaina

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 9 maggio un motociclista di 40 anni è finito nei guai in Valcamonica, nel bresciano, per il possesso di una quantità di sostanze stupefacenti. L’uomo era in sella a una Honda Cbr e stava percorrendo la statale 42 del Tonale quando si è imbattuto in un posto di blocco attuato dai carabinieri della compagnia di Breno a Malonno. Ma invece di rallentare, ha accelerato insospettendo i militari e innescando un inseguimento.

L’uomo, operaio residente in alta valle e già colpito per vicende di spaccio, ha proseguito la corsa per qualche chilometro fino ad arrivare a Sonico. Qui ha abbandonato la due ruote e ha cercato di dileguarsi, ma è stato subito dopo raggiunto dalle forze dell’ordine. E la sua mossa di liberarsi di un pacchetto gli è andata male. All’interno di quel sacchetto, infatti, recuperato dai carabinieri, c’erano 54 grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato e ieri, venerdì 8 maggio, si è visto convalidare il fermo e posto agli arresti domiciliari in attesa del processo.