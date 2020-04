Brescia, festa con alcol e droga sul tetto. 21enne arrestato

(red.) In questo periodo ancora di fase 1 per l’emergenza da coronavirus non è possibile andare in locali e ristoranti e nemmeno ritrovarsi per festeggiare occasioni particolari. Per questo motivo quattro giovani hanno pensato di raggirare le disposizioni sanitarie organizzando una festa a base di alcol e droga sul tetto di un palazzo a Brescia. Gli agenti di una Volante della Polizia, avvisati dalla questura, hanno raggiunto l’edificio e sul tetto hanno trovato i quattro ragazzi intenti a bere alcolici.

Uno dei presenti, alla vista degli operatori si è avvicinato al perimetro del tetto facendo cadere nel vuoto una bustina. Subito dopo un agente sceso ai piedi del palazzo ha trovato la busta con all’interno dell’hashish. Scoperto, lo stesso ragazzo ha consegnato altre dosi di hashish e cocaina.

La Polizia Scientifica ha quindi sequestrato 60 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina. Un 21enne tra quelli presenti è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti sono stati anche sanzionati per aver violato le disposizioni sanitarie antivirus.