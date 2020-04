Mairano, spaccia cocaina dall’auto: fermato dai carabinieri

(red.) L’altro giorno, giovedì 23 aprile, un cittadino tunisino di 48 anni residente in paese, è finito nei guai a Mairano, nella bassa bresciana, per un episodio di spaccio. Il nordafricano, alla guida della sua auto, ha accostato in strada insospettendo una pattuglia dei carabinieri di Dello che in queste settimane sono ancora più impegnati nei controlli, visto il periodo di emergenza sanitaria.

Nel momento in cui i militari hanno notato un altro uomo che si avvicinava al veicolo e alle prese con lo scambio, è scattato il blitz. Al cliente 36enne sono state trovate quattro dosi di cocaina e subito dopo si è proceduto con la perquisizione del pusher.

Questo aveva altri 3 grammi della polvere bianca e 60 euro che probabilmente aveva guadagnato dallo scambio di droga. Per lui sono scattate le manette e, ieri, venerdì 24 aprile, la convalida dell’arresto. Il 36enne, invece, è stato segnalato alla prefettura di Brescia come consumatore di sostanze e denunciato per aver violato le disposizioni sanitarie.