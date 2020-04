Darfo, consegna droga a domicilio. In manette madre e figlio

(red.) Nelle ore precedenti a martedì 21 aprile una madre e il proprio figlio sono finiti nei guai a Darfo, in Valcamonica, nel bresciano. Tutto è partito nel momento in cui una pattuglia dei carabinieri ha fermato un ragazzo di 32 anni che si stava muovendo in bicicletta. Era il classico controllo per verificare il rispetto delle misure di contenimento legate al coronavirus e il giovane ha rivelato ai militari di voler andare al bancomat a fare un prelievo.

Quindi, è stato controllato, ma all’interno del portafogli i carabinieri hanno trovato alcune bustine di cocaina per un totale di cinque dosi. E così i militari hanno scoperto che quell’urgenza nello spostamento era dovuta alla consegna della droga a domicilio. Come da prassi, i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo per estendere la perquisizione, ma qui si sono trovati di fronte la madre 64enne del giovane che si è scagliata contro di loro.

Nella camera dell’uomo, infatti, sono state trovate altre dosi della polvere bianca e anche due mattonelle di hashish. Di fronte a quella situazione, i carabinieri hanno arrestato madre e figlio. La prima per resistenza a pubblico ufficiale e il secondo – che era incensurato – per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ma per lui è scattata anche una sanzione per aver violato le limitazioni in corso.