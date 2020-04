Rezzato, consegna (droga) a domicilio: 24enne nei guai

(red.) Di fronte al fatto che in questo periodo di emergenza sanitaria il fenomeno delle consegne a domicilio ha raggiunto il boom, quando gli agenti della Polizia Locale se lo sono trovati davanti non hanno sospettato nulla. E’ l’incipit di quanto successo giovedì 9 aprile a Rezzato, nel bresciano, nel momento in cui una pattuglia di controllo si stava muovendo nella stessa direzione di quel 24enne in bicicletta.

Peccato che il giovane, quando si è visto arrivare i vigili, ha deviato in una via laterale. Una mossa che ha sorpreso gli agenti e che quindi si sono fermati. Il 24enne italiano aveva con sé un sacchetto di hashish e un bilancino per dividere le dosi. Ha cercato di disfarsene lanciando il pacchetto lungo la strada e per poi scappare.

Ma sia la droga sia il giovane sono stati presi. E gli stessi operatori hanno compreso che la consegna a domicilio riguardava la droga e non la spesa. Per questo motivo è stato denunciato per le sostanze, ma anche per aver detto falsa testimonianza nel motivo dell’uscita e come previsto dalle misure di prevenzione del coronavirus.