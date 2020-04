Gussago, spaccia cocaina da casa: 39enne arrestato

(red.) Nelle ore precedenti a mercoledì 8 aprile un cittadino 39enne residente a Gussago, in Franciacorta, nel bresciano, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, che ha precedenti connessi alla droga e abita con i genitori, è stato notato dai vicini di casa mentre si trovava in un vicolo nel centro del paese. I militari, allertati, hanno quindi raggiunto il posto e verificato che un cliente stava ricevendo qualcosa dal suo interlocutore.

Al momento del controllo, il 36enne ha consegnato la dose di cocaina ed è stato segnalato alla prefettura come consumatore, ma anche denunciato per aver violato le misure di contenimento e anche per falsa testimonianza per aver detto di aver preso quella droga da un marocchino. In seguito i militari hanno perquisito l’abitazione del pusher trovando 50 grammi della polvere bianca e, in un cassetto, altre dodici dosi pronte per essere vendute e 2 mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Oltre a un bilancino di precisione. Per lui è scattato l’arresto, insieme alla denuncia di un 50enne presente in casa e con addosso quattro dosi di cocaina. Il 39enne, dopo le manette, si è visto convalidare l’arresto e per lui sono stati disposti i domiciliari.