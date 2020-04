Botticino, fuori casa con il cane. Ma gli serve per spacciare

(red.) Il resoconto delle attività condotte dalla Guardia di Finanza di Brescia rende noto di un intervento che le stesse Fiamme Gialle hanno portato avanti lo scorso sabato 4 aprile a Botticino, nell’hinterland. Un 59enne è stato notato fuori di casa mentre portava a passeggio il suo cane nei pressi dell’abitazione, quindi una pratica consentita dalle disposizioni antivirus.

Peccato che quella di portare l’animale a fare una sgambata fosse una scusa. Infatti, nel momento in cui ha notato una pattuglia della Finanza, ha cercato di cambiare posto e ha così insospettito gli agenti. Questi lo hanno inseguito e bloccato trovandogli addosso dodici dosi di cocaina che gli servivano per l’appuntamento con un cliente.

La perquisizione, come accade sempre in questi casi, è stata estesa all’abitazione dell’uomo dove c’erano altri 10 grammi di polvere bianca, 20 di marijuana, un bilancino di precisione, 870 euro in contanti e materiali per confezionare le dosi. Per lui è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e nel processo per direttissima, online, ha patteggiato 1 anno e cinque mesi di reclusione e dovrà anche pagare una multa di 3.500 euro.