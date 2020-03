Brescia, sorpreso in stazione con mezzo chilo di eroina

(red.) Non ha fatto i conti del fatto che tra sabato 7 e domenica 8 marzo le principali vie di trasporto e movimento nel bresciano sono controllate per evitare spostamenti che non siano urgenti tra Comuni e dalla regione Lombardia verso l’esterno. Restrizioni, infatti, connesse all’emergenza da Coronavirus. Un tunisino di 30 anni, infatti, è stato pizzicato alla stazione ferroviaria di Brescia durante i controlli tra i passeggeri che raggiungevano i convogli.

Il nordafricano è stato beccato a nascondere qualcosa sotto la propria felpa ed è stato quindi avvicinato e perquisito. Lui stesso ha consegnato alle forze dell’ordine un panetto con cinque etti di eroina. Per lui è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.