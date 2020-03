Droga dalla Spagna ad Arezzo, 22 arresti. Anche nel bresciano

(red.) C’è anche la provincia di Brescia tra quelle coinvolte da una serie di ordinanze di custodia cautelare nell’ambito di un’inchiesta avviata dalla procura di Arezzo per lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è in corso da questa mattina all’alba, venerdì 6 marzo, nelle province di Arezzo, Firenze, Perugia, Vercelli, appunto Brescia e Trento da parte dei carabinieri del comando provinciale di Arezzo con quelli dei vari reparti territoriali. Stanno notificando ordinanze di custodia emesse dal giudice delle indagini preliminari nei confronti di 22 persone accusate di traffico in concorso continuato e aggravato di cocaina, hashish e marijuana.

Le indagini, condotte dal febbraio del 2019 dai carabinieri della compagnia aretina con la procura, hanno consentito di ricostruire responsabilità secondo le quali i soggetti, legati a due gruppi criminali di etnia albanese e romena, erano in grado di importare ingenti quantità di sostanze stupefacenti per la successiva vendita alle principali piazze di spaccio aretine e da qui al resto d’Italia.

Nel corso dell’attività di indagine, conclusa lo scorso dicembre 2019, dieci persone erano già state arrestate e bloccando un flusso di droga proveniente dalla Spagna. In particolare, sono state trovate sostanze e anche una piantagione di cannabis per produrre marijuana in Spagna. Altri dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa al comando provinciale dei carabinieri di Arezzo.