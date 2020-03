(red.) Nel video diffuso dalla Polizia di Stato di Brescia emerge chiaramente una serie di scontri e violenze fisiche tra componenti di bande. C’è anche questo nello scenario emerso questa mattina, lunedì 2 marzo, in una conferenza stampa in procura per presentare l’operazione “Kitchen”. I numeri, forniti dal procuratore capo Francesco Prete, dal questore Leopoldo Laricchia e dal magistrato Claudia Moregola parlano di 35 arresti e, di questi, 18 sono avvenuti nel bresciano. Le accuse a vario titolo, che coinvolgono residenti nel nord Italia e anche diversi Paesi all’estero, sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni dolose, rapina, detenzione e cessione di armi.

La Polizia di Stato e la procura hanno acceso i riflettori su un vasto giro di droga che ha visto fino a 8 chili di cocaina muoversi ogni mese e per un guadagno di 2,5 milioni di euro all’anno. E oltre alle misure di custodia cautelare, è finito nel mirino anche un rappresentante dei carabinieri ora non attivo che avrebbe rivelato delle notizie coperte da segreto. L’attività d’indagine era partita mettendo nel mirino alcuni magrebini che erano stati in grado di spacciare diverse quantità di hashish.

Da lì si è posta l’attenzione anche su un gruppo albanese che importava a Brescia dall’Olanda diversi chili di cocaina e coinvolgendo un trafficante bresciano già destinatario di una condanna a 10 anni di reclusione. Dalla presentazione degli arresti, è anche emerso che una donna era stata picchiata con una mazza e le erano stati sparati due colpi di pistola mentre si muoveva in auto in tangenziale.