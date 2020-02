Frontale dopo sorpassi a Leno, 25enne aveva assunto cocaina

(red.) Stanno emergendo altri risvolti negativi dall’incidente che si era verificato lo scorso 11 febbraio sulla provinciale 7 in territorio di Leno, nella bassa bresciana. Infatti, dall’esame tossicologico è emerso che uno degli automobilisti coinvolti nell’impatto era positivo alla cocaina. Si fa riferimento a quanto avvenne tra un 25enne e lo zio 45enne nel momento in cui il primo, per sfidare il secondo, aveva tentato un sorpasso azzardato sul parente.

Ma quella manovra aveva prima provocato uno scontro tra i due veicoli interessati e poi il frontale con un’altra auto che arrivava dal senso opposto e coinvolgendo in tutto quattro persone. E i due parenti, residenti a Barbariga, erano già finiti nei guai dopo quell’incidente.

Allo zio, alla guida di un’auto non revisionata né assicurata, era stata ritirata la patente per la guida pericolosa in condizioni di nebbia. Anche al 25enne era stata ritirata la patente, ma ora, dopo l’esito dell’esame tossicologico, rischia una multa fino a 6 mila euro e anche l’arresto da 6 mesi a un anno.