Bedizzole, eroina e 2.500 euro in borsa. Due arrestati all’alt

(red.) La loro auto aveva ricevuto l’alt dei carabinieri, impegnati in quel momento in un posto di blocco, solo per “consegnare” una notifica di un atto amministrativo. Ma i militari hanno poi scoperto molto di più. E’ quanto successo mercoledì sera 26 febbraio a Bedizzole, nel bresciano, nel momento in cui gli operatori della compagnia di Desenzano del Garda hanno fermato un veicolo con alla guida un 35enne di Chiari e accanto una 29enne di Brescia.

Infatti i militari avevano prima verificato in tempo reale dalla targa che quella vettura era di proprietà di un utente che aveva ricevuto un avviso. Ma l’automobilista è parso subito sospettoso e non voleva rispettare gli ordini dei carabinieri.

Quindi, si è proceduto con la perquisizione e scoprendo anche che l’automobilista aveva precedenti. Nella borsa della giovane è stato trovato mezzo etto di eroina insieme a un bilancino di precisione e 2.500 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. I due sono finiti in manette e condotti in carcere.