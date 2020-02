Salò e Agnosine, un arresto e una denuncia per spaccio

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 22 febbraio i carabinieri bresciani della compagnia di Salò sono stati impegnati in due operazioni che hanno prodotto, come risultato, un arresto, una denuncia a piede libero e il sequestro di oltre 50 grammi di droga già pronta per essere venduta. Proprio a Salò è finita in manette una donna marocchina di 46 anni e che da tempo veniva monitorata per i sospetti che fosse una pusher.

Nel momento in cui è stata controllata, aveva cercato di nascondere 15 grammi di cocaina nella biancheria intima pensando di non essere perquisita dai militari. Ma tra loro c’era anche una donna che ha proceduto e rinvenendo la sostanza.

La nordafricana, dopo l’arresto, è stata portata al tribunale di Brescia per il rito per direttissima e si è vista disporre l’obbligo di firma per quattro giorni alla settimana in attesa del processo che sarà il 4 marzo. In un altro intervento, i carabinieri della stazione di Sabbio Chiese hanno denunciato un 23enne di Agnosine che in casa aveva 35 grammi di marijuana pronti per essere venduti.