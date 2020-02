Brescia, ha eroina e cocaina in casa. La Locale lo arresta

(red.) Rischia numerose conseguenze un 45enne che giovedì sera 20 febbraio è stato arrestato all’angolo tra via Rua Sovera e via Capriolo, nel quartiere Carmine a Brescia, da parte degli agenti della Polizia Locale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, un invalido con diversi precedenti alle spalle e residente proprio nella zona, in un alloggio dell’Aler, è stato notato da alcuni operatori mentre si intratteneva con due tossicodipendenti.

Questi gli chiedevano della droga, ma quando lui aveva notato che i suoi interlocutori non avevano soldi a sufficienza ha iniziato a insultarli. Un atteggiamento che ha insospettito gli agenti e portandoli a fermare il pregiudicato. Perquisito, addosso aveva 5 grammi di eroina in dosi, un altro mezzo di cocaina e 110 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Ma il controllo esteso alla sua abitazione ha portato ad altre sorprese, tanto da trovare droga in ogni angolo.

Prima un etto di eroina e 15 grammi di cocaina, altri sotto uno spazzolone in cucina, così come nel cuscino del divano letto e sotto il cuscino di una sedia della cucina dove c’era un bilancino di precisione. Dopo l’arresto, ha trascorso una notte in camera di sicurezza e poi condotto nel carcere di Canton Mombello in attesa della direttissima fatta rinviare dal suo legale per concedergli la difesa. A questo punto rischia anche di vedersi revocare l’alloggio nella casa popolare.