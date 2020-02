63 piante di Marijuana: arrestato 24enne a Brescia

(red.) Nell’ambito di servizi finalizzati alla prevenzione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, l’altra notte la Squadra Volante della Questura di Brescia, ha arrestato un 24enne per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

A seguito di una segnalazione pervenuta presso gli uffici della Questura, gli agenti hanno sviluppato una attività d’indagine, monitorando per qualche giorno i movimenti del giovane. Una volta identificato, l’abitazione dell’arrestato è stata sottoposta a perquisizione, dove, nella stessa con tanto di macchina alogena coltivava piante di marijuana.

Inoltre, i poliziotti, hanno trovato 11 bustine di cellophane contenenti 42gr. di marjuana nascosti in cucina, mentre altra sostanza era custodita in un armadio suddivisa in diversi contenitori un peso complessivo di circa 800 grammi di marjuana. Continuando la perquisizione a conferma che i sospetti erano più che fondati: veniva rinvenuto un vero e proprio sistema di coltivazione infatti, erano presenti nella stanza nr. 63 piante di marijuana.

Veniva anche rinvenuto un bilancino di precisione, nonché tutto il materiale tecnico necessario per la coltivazione di marijuana. Per i fatti di cui sopra V.V. è stata arrestato dalla Polizia di Stato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, nella direttissima di ieri mattina, è stato convalidato l’arresto.