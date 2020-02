Bagnolo Mella, scappa dal posto di blocco: ha droga e soldi

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 8 febbraio i carabinieri hanno arrestato un giovane a Bagnolo Mella, nella bassa bresciana, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fermo è scattato in maniera casuale, visto che i militari in quel momento erano impegnati in un normale posto di blocco. A un certo punto si sono poi insospettiti dall’arrivo da un’auto che, al momento quasi di imbattersi nel presidio, ha invertito la marcia e dal finestrino del conducente si è notato che era stato lanciato qualcosa.

Di conseguenza i carabinieri hanno voluto inseguire quel veicolo che hanno poi bloccato. Alla guida c’era un 29enne di Bagnolo Mella e nell’abitacolo, subito perquisito, sono state trovate alcune bustine con 5 grammi di marijuana e 4 di hashish.

Il controllo si è quindi esteso all’abitazione del 29enne dove sono stati trovati altri tre etti in totale delle stesse sostanze e 10 mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane è finito in manette e in camera di sicurezza e nel rito per direttissima il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la rimessa in libertà in attesa del processo.